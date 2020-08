Ist Factoring gegen Corona immun?

Obwohl in schwachen Wirtschaftslagen eigentlich immer alternative Finanzierungen wie Factoring in den Vordergrund rücken, überraschen die neuen Marktzahlen. Denn zum einen ist der Markt für Bankfinanzierungen in der Coronakrise geradezu explodiert – Stichwort KfW-Hilfen. Zum anderen hat der scharfe Wirtschaftseinbruch im Frühjahr auch das Volumen der neu entstehenden Forderungen massiv reduziert. Überdies nehmen Factoring-Anbieter selbst nur Forderungen an, deren Begleichung wahrscheinlich ist.



Aber offenbar erlebte der Factoring-Markt nur eine Delle: „Nach den pandemiebedingten Rückgängen im April und Mai sahen wir im Juni die Trendwende bei den Factoring-Umsätzen“, berichtet Michael Ritter, Vorstandsvorsitzender des BFM. Grund für die Trendwende sei gewesen, dass das „Geschäftsmodell der bankenunabhängigen Finanzierung und schnellen Bereitstellung von Liquidität dem Mittelstand einen Nutzen bietet, der gerade auch in Zeiten des wirtschaftlichen Neustarts gefragt ist“ – behauptet der Verband.