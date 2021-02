Neue Finanzspritze für B2B-Fintech Penta

Das frische Kapital will der seit Anfang dieses Monats amtierende CEO Markus Pertlwieser – der ehemalige Digitalchef der Deutschen Bank – in weiteres Wachstum und neue Partnerschaften stecken. Dafür will das Managementteam um Pertlwieser und CFO Igor Kuschnir zielgruppenspezifische Angebote entwickeln. In nächster Zeit wird Penta zwar wohl noch keine eigenen Kredite vergeben, doch Dienstleistungen wie Factoring oder Warenfinanzierung seien denkbar, zitiert das „Handelsblatt“ Pertlwieser.



Einige Partnerschaften deuten bereits in die Richtung, in die Penta sich entwickeln möchte – in Richtung Digitalisierung und Vernetzung des Geschäftskontos: Seit Dezember 2020 kooperiert Penta unter anderem mit dem Software-Unternehmen Datev. Durch diese Zusammenarbeit können Penta-Kunden ihre Buchführung digital aus dem Geschäftskonto managen. Ebenfalls im Dezember ist Penta eine Partnerschaft mit Banxware eingegangen, womit Kunden den KfW-Schnellkredit nach Aussage des Fintechs komplett digital beantragen können.



Insgesamt hat Penta nun schon knapp 47 Millionen Euro an Investorengeldern eingesammelt. Zu den 30 Millionen Euro aus der aktuellen Serie-B-Runde kommen noch 16,7 Millionen Euro hinzu, die die Online-Geschäftsbank in den vergangenen zwei Jahren in Seed- und Serie-A-Finanzierungsrunden einsammeln konnte, wie eine Unternehmenssprecherin auf FINANCE-Nachfrage erklärte.