Tui-Aktionäre machen Weg für Staatsrettung frei

In der dritten Abstimmungsrunde gaben die Aktionäre grünes Licht für eine größere staatliche Beteiligung. Ebenfalls am Montagabend hatte die EU-Kommission die deutschen Staatshilfen von bis zu 1,25 Milliarden Euro für die Tui genehmigt. Laut dem Beschluss darf der staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) seine in Aussicht gestellte stille Einlage an Tui von 420 Millionen Euro fortan jederzeit in Unternehmensaktien umwandeln, was ebenfalls eine verwässernde Wirkung hätte.



Sollte der WSF diese Option ausüben, könnte der Staat auf eine Beteiligung von mehr als 25 Prozent kommen. Dann würde er eine maßgebliche Rolle bei Entscheidungen zu neuen Kreditaufnahmen oder M&A spielen. Allerdings sei laut Aussagen von Tui-CEO Fritz Joussen bereits vertraglich geregelt, dass die Marke von 25 Prozent plus einer Aktie nicht überschritten werde.



Indes dürfte der WSF künftig auf der Tui-Hauptversammlung zumindest über ein Vetorecht verfügen. Gleichzeitig kündigte Tui-Aufsichtsratschef Dieter Zetsche an, dass zwei Personen aus dem staatlichen Fonds in das oberste Kontrollgremium einziehen werden. Welche Aufsichtsratsmitglieder für sie weichen müssen, sagte er nicht.