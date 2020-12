Tui bekommt weitere Milliardenhilfe

„Das Gesamtpaket aus unterschiedlichen Finanzierungsmitteln verschiedener Partner zeigt das breite Vertrauen aller Beteiligten in die Zukunft des Tourismus und des Tui-Konzerns,“ sagte Tui Chef Fritz Joussen. Anfang Oktober hatte er den „Balance-Sheet-Repair-Bedarf“ mit rund 1,5 Milliarden Euro beziffert. Die nun bereitgestellte Summe liegt nun als nochmal 300 Millonen Euro darüber.



Laut Unternehmensangaben verfügte Tui Ende November über Finanzmittel und Kreditfazilitäten in Höhe von 2,5 Milliarden Euro. Dort eingerechnet sind schon 300 Millionen Euro, die Tui für die Ablösung der nächstes Jahr auslaufenden Anleihe zur Seite legen will. Allerdings dürfte das Finanzpolster nach Analystenschätzungen allein im reise- und buchungsschwachen Dezember schon wieder um bis zu eine halbe Milliarde schmelzen.



Es ist bereits das dritte Mal, dass Tui staatliche Finanzhilfe in Anspruch nimmt. Im April erhielt der Konzern über einen KfW-Notkredit über 1,8 Milliarden Euro. Im August gab es weitere 1,05 Milliarden Euro.



Das weitere Rettungspaket komme nicht unerwartet, allerdings könne das Ausmaß der damit verbundenen Gewinnverwässerung enttäuschen, kommentierte Jefferies-Analystin Rebecca Lane die jüngste Entwicklung. Das sieht man auch an der Börse so, wo die Aktien am Donnerstag 5 Prozent auf 5,09 Euro verloren.



Das Bundeswirtschaftsministerium verteidigt den Schritt: „Die Maßnahmen sind wichtig, denn das Unternehmen war vor der Krise profitabel und hat als Unternehmen der Reisebranche durch die Corona-Krise mit nie dagewesenen Schwierigkeiten zu kämpfen”, sagte eine Sprecherin.