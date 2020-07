Zalando platziert Anleihen zu Negativrendite

Zalando geht in die Vollen: Der Online-Versandhändler für Schuhe, Mode und Kosmetik hat zwei Wandelschuldverschreibungen platziert und so von institutionellen Anlegern 1 Milliarde Euro erhalten. Wie das Unternehmen am heutigen Donnerstag mitteilte, soll der Erlös „für das weitere kontinuierliche Wachstum der Gesellschaft, potenzielle strategische Chancen und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden“.



Interessant sind – neben den Hintergründen – die Konditionen: Der Deal wurde in zwei Tranchen zu je 500 Millionen Euro gestückelt: Die erste Tranche hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon von nicht mehr als 0,05 Prozent. Weil es Finanzchef David Schröder und seinen Bankern gelang, das Papier zu 100,88 Prozent des Nennwerts zu platzieren, liegt die Bruttorendite mit minus 0,125 Prozent im negativen Bereich.



Die siebenjährige Tranche B wurde zu 100 Prozent begeben und bringt den Zeichnern einen jährlichen Zins von 0,625 Prozent. Begleitet wurde die Transaktion von J.P. Morgan und Morgan Stanley als Joint Global Coordinators, während BNP Paribas und UniCredit als Joint Bookrunners fungierten.