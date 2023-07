Das sind die Programm-Highlights der Structured FINANCE 2023

Diskussionsrunden, Roundtables, Case Studies, Expertengespräche, Aussteller und eine exklusive Netzwerkplattform: Die Structured FINANCE ist die Leitveranstaltung für Unternehmensfinanzierung mit der höchsten Finanzentscheider-Präsenz in Deutschland. Bereits zum 19. Mal präsentiert die Kongressmesse CFOs und Treasurern am 18. und 19. Oktober im ICS Stuttgart den State of the Art in Sachen Unternehmensfinanzierung. Seit dem heutigen Mittwoch ist das dazugehörige Programm online.

Zur Auftaktdiskussion der 19. Structured FINANCE mit dem Leitthema „Nachhaltig finanzieren – allen Widrigkeiten zum Trotz“ stellen sich unter anderem die CFOs Dr. Christian Terlinde (Flender) und Thomas Dippold (SGL Carbon) gemeinsam mit prominenten Vertretern aus der Bankenwelt den Fragen von FINANCE-Chefredakteur Markus Dentz. Was sind die großen Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft? Und wie gehen Finanzentscheider mit hohen Energiekosten, steigenden Zinsen und dem drohenden Fachkräftemangel um?

Rund 100 Roundtables bei der 19. Structured FINANCE

Nicht weniger spannend geht es in den anschließenden Roundtable-Sessions zu. In rund 100 Werkstattgesprächen und interaktiven Workshops, bekommen die Teilnehmer einen detaillierten Blick hinter die Kulissen einer Vielzahl aktueller Case Studies, darunter ein US Private Placement der EnBW AG, das „Making of“ der jüngsten Wandelanleihe von Rheinmetall und die Transformation im Treasury des Pharmariesen BioNTech.

Zudem berichten TUIs Corporate-Finance-Chef Corvin Martens, wie der Reisekonzern seine Finanzierung während und nach der Pandemie sichert, und Michael Schütt, Head of Finance bei Fraport, wie der Flughafenbetreiber seine Projekte in Wachstumsländern nachhaltig finanziert.

Darüber hinaus erfahren die Besucher aus erster Hand, welche Chancen und Herausforderungen auf Unternehmen in den Weiten des Metaverse warten und warum Künstliche Intelligenz zum Gamechanger für die Unternehmenssicherheit wird. Und wen interessiert, was von Seiten der Politik in der Zukunft auf die Finanzmärkte zukommen könnte, dem verspricht ein Gespräch mit dem früheren Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück und Volkswirt Carsten Brzeski Antworten.

Mit dem Blick auf ESG im Finanzbereich startet die 19. Structured FINANCE diesmal in den zweiten Tag. Gemeinsam mit Banken- und Beratungsvertretern diskutieren Dr. Carsten Sürig (CFO & CPO, Techem) und Matthias Herrmann (Geschäftsführer & CFO, Helrom) auf dem Podium, was es für Finanzentscheider zu beachten gilt.

Wie KI die Finanzabteilung revolutioniert

Bei der abschließenden Keynote an Tag 2 wirft Chris Boos gemeinsam mit den Besuchern der 19. Structured FINANCE einen Blick in die Glaskugel. Dabei erläutert der Experte für Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, wie vor allem Letztere schon bald die Finanzabteilungen revolutionieren könnte. Insgesamt werden an beiden Tagen mehr als 2.200 Finanzentscheider aus Großunternehmen und Banken zur Leitveranstaltung der deutschen Corporate-Finance-Branche erwartet. In der Fachausstellung werden sich mehr als 140 Finanz- und Beratungsdienstleister präsentieren und zur großen Gala am ersten Abend das Geheimnis gelüftet, wer sich in diesem Jahr die begehrten Titel CFO des Jahres 2023 und das Treasury des Jahres 2023 sichern kann. Alle wichtigen Infos sowie Anmeldemöglichkeiten finden sich auf der Website der 19. Structured FINANCE.