Finanzierungen: Mercedes-Benz, Deutsche Bahn, Credit Suisse

Mercedes-Benz wandelt Kredit um

Mercedes-Benz hat einen bestehenden Kredit in einen Sustainability-linked Loan umgewandelt. Der Kredit hat ein Volumen von 11 Milliarden Euro und ist nun an KPIs zur Verbesserung der ESG-Kriterien und zur Reduzierung des CO 2 -Fußabdrucks des Unternehmens gekoppelt.

Ein KPI bezieht sich beispielsweise auf den weltweiten Anteil vollelektrischer Fahrzeuge der Mercedes-Benz-Flotte. Der Autobauer wurde bei der Umstellung von SEB und LBBW als Nachhaltigkeitsberater begleitet. Die SEB fungierte bereits als Structuring Advisor für das Green Finance Framework des Unternehmens.