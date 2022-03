Vonovia emittiert erstmals Social Bonds

Vonovia beschafft sich neues Geld: Am heutigen Dienstag gab das Unternehmen bekannt, dass es gestern zwei Social Bonds und eine grüne Anleihe platziert hat. Insgesamt haben die Anleihen ein Volumen von 2,5 Milliarden Euro und sind mit einem Kupon von 1,875 Prozent verzinst.

Es ist das erste Mal, dass das Wohnungsunternehmen Social Bonds begeben hat. Diese haben Laufzeiten von 3,85 und 6,25 Jahren. Mit dem Geld aus den Anleihen sollen soziale Projekte finanziert werden, beispielsweise Wohnungen für Haushalte mit niedrigem Einkommen und barrierearme Wohnungen. Darüber hinaus setzt CFO Philip Grosse auch auf eine grüne Finanzierung.

Vonovia setzt auf Green Bond

Neben den Social Bonds hat Vonovia auch einen Green Bond emittiert. Dieser hat eine Laufzeit von 10 Jahren und stimmt nach Angabe des Unternehmens zu 100 Prozent mit der EU-Taxonomie überein. Die Mittel aus der Anleihe sollen für die Refinanzierung nachhaltiger Projekte in Deutschland, Österreich und Schweden genutzt werden. Darunter fallen unter anderem Investitionen in Neubauten oder Modernisierungen, die zu einer Energieeffizienzklasse B führen, so Vonovia.

„Wir haben noch Bestände aus den 50er- und 60er-Jahren, die unsaniert sind. Deshalb arbeiten wir seit 2015 konsequent daran, den CO2-Fußabdruck der Gebäude durch energetische Modernisierung zu reduzieren“, begründet Finanzchef Grosse die Emission einer weiteren grünen Anleihe. Den ersten Green Bond der Firmengeschichte hatte Vonovia vor fast genau einem Jahr begeben. „Die aktuell steigenden Energiepreise zeigen, wie wichtig die Reduzierung der Heizkosten für Mieterinnen und Mieter ist“, sagt Grosse.

Mit den neuen Anleihen agiert Vonovia im Sinne des neuen unternehmenseigenen Rahmenwerks für nachhaltige Finanzierung, welches das Unternehmen im Februar herausgegeben hatte. Zum einen folgt das Framework der EU-Taxonomie, zum anderen erweiterte Vonovia ihr Finanzierungsprogramm um eine soziale Komponente.

Starke Nachfrage nach Bonds

Bei den Investoren kommt diese Mischung offenbar gut an, jedenfalls erfreuen sich die neuen Vonovia-Anleihen großer Beliebtheit: Sie waren 4,7-fach überzeichnet. CFO Grosse glaubt, dass Social und Green Bonds dem Unternehmen die Möglichkeit gäben, die Investorenbasis auszubauen.

Erst vor wenigen Wochen im Februar hatte Vonovia einen Jumbo-Schuldschein emittiert, der stark nachgefragt wurde. Wegen der großer Nachfrage wurde dessen Volumen von 500 Millionen auf 1 Milliarde Euro erhöht. Der Schuldschein war eine der größten Schuldscheinemissionen seit 2020 und auch die erste große Transaktion für Finanzvorstand Philip Grosse, der zuvor CFO der Deutschen Wohnen war, die Vonovia unlängst übernommen hat.

eva.brendel[at]finance-magazin.de