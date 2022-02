Finanzierungen: Vonovia, SLM Solutions, Nassauische Heimstätte

Vonovia emittiert einen Schuldschein in Höhe von 1 Milliarde Euro

Vonovia hat am vergangenen Mittwoch einen Schuldschein in Höhe von 1 Milliarde Euro platziert. Wie das Wohnungsunternehmen bekannt gab, hatte es das ursprüngliche Volumen der am 10. Januar gestarteten Transaktion von 500 Millionen Euro auf 1 Milliarde aufgestockt. Die Tranchen des Schuldscheins haben Laufzeit von fünf bis 30 Jahren, die durchschnittliche Laufzeit beträgt über sieben Jahre, das Darlehen ist durchschnittlich mit einem Kupon von 1,13 Prozent verzinst.

Die Emission ist damit ein Benchmark-Schuldschein, laut Bloomberg der höchste seit 2020 im Markt. Das Immobilienunternehmen möchte das Darlehen nutzen, um die Brückenfinanzierung zu tilgen, die Vonovia für den Kauf der Deutsche Wohnen aufgenommen hatte. Gezeichnet hatten das Papier vor allem Sparkassen, regionale Banken, ausländische Geschäftsbanken und institutionelle Investoren.

„Der hohe Zuspruch der Investoren in einem volatilen Marktumfeld zeigt, dass wir auf der Fremdkapitalseite hervorragend aufgestellt sind“, sagt Vonovia-CFO Philip Grosse über die Emission. Die hohe Nachfrage ermutige Vonovia, künftig weitere Transaktionen dieser Art zu realisieren.