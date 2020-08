Die Anleihe wird digital

Der nun veröffentlichte Referentenentwurf könnte die Position von Depotbanken und Zentralverwahrern schwächen, da sie dann nicht mehr zwingend notwendig wären. So sieht der Entwurf vor, dass elektronische Wertpapierregister künftig ihre Funktionen übernehmen. Klar dürfte zwar sein, dass auch Clearstream ein solches Register auflegen wird. Allerdings könnte der Wettbewerb schärfer werden.

Denn wer ein Register managt, das lässt der Entwurf offen. Es könnten also auch Banken oder Fintechs diese Dienstleistung übernehmen: „Grundsätzlich wäre es sogar möglich, dass ein Industriekonzern das Register für seine eigenen Wertpapiere führt“, denken die beiden Blockchain-Experten Philipp Sandner, Professor an der Frankfurt School of Finance, und Johannes Blassl, Rechtsanwalt bei GSK Stockmann, auf der Online-Publishing-Plattform „Medium“ das Ganze sogar noch weiter. Der Vorteil: Unternehmen könnten sich Gebühren für Zentralverwahrer und Debotbanken sparen, indem sie die gesamte Wertschöpfungskette selbst in die Hand nehmen.