Drägerwerk baut Bilanz um

„Diese Scheine wurden in den 80er und 90er Jahren ausgegeben. Damals wurden sie noch als Eigenkapital bilanziert“, erläutert ein Unternehmenssprecher den Hintergrund der Transaktion gegenüber FINANCE. Mit der Einführung von IFRS sei die Möglichkeit, diese Papiere als Eigenkapital zu bilanzieren, jedoch „zum großen Teil“ verloren gegangen, sodass das Instrument nicht mehr so eine hohe Bedeutung für das Unternehmen habe. Heute werden die Genussscheine primär als Verbindlichkeit verbucht und belasten damit die Eigenkapitalquote, die aktuell mit 41,9 Prozent ausgewiesen wird. Daher habe sich der Medizintechniker dazu entschieden, die Scheine zu kündigen, so der Drägerwerk-Sprecher.



Dennoch – so der Sprecher weiter – werde im Zuge der Kündigung „in Summe mehr Eigenkapital aus unserer Bilanz verschwinden als durch die Kapitalerhöhung hereinkommt“. Die exakten bilanziellen Auswirkungen der Transaktionen wird Drägerwerk im Rahmen des Quartalsabschlusses Ende der kommenden Woche veröffentlichen.