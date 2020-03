Heideldruck versucht „Befreiungsschlag“

Dem Management scheint bewusst zu sein, dass dieser Kraftakt die letzte Chance ist, das Unternehmen aus dem andauernden Sanierungsmodus hinaus zu führen: „Wir unternehmen jetzt alles, was in unserer Kraft steht, um Heidelberg so aufzustellen, dass wir widerstandsfähig genug sind, um auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten profitabel zu bleiben“, sagte Wassenberg. Nach der Restrukturierung werde die Profitabilität oberste Priorität haben.



Vorstandschef Rainer Hundsdörfer versprach, künftig anders zu agieren: „Wir haben aus der Vergangenheit gelernt: Das Prinzip Hoffnung wird bei Heidelberg abgeschafft.“