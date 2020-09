HTP nennt Details zu Knaus-Tabbert-IPO

Seit rund elf Jahren liegt der Wohnwagenproduzent Knaus Tabbert im Portfolio des Private-Equity-Investors HTP, nun können die Niederländer über einen Börsengang Kasse machen. Binnen der kommenden zehn Tage soll Knaus Tabbert an die Börse gehen, als erster Handelstag ist der 23. September anvisiert, also Mittwoch der kommenden Woche.



Damit würde HTP seinen erst kürzlich bekannt gewordenen ehrgeizigen IPO-Zeitplan einhalten. Der Wohnwagenhersteller, den der Finanzinvestor 2008 noch aus der Insolvenz heraus übernommen hatte, wird nun zu einer Preisspanne von 58 bis 74 Euro je Aktie an den Markt gebracht. Insgesamt sind gut 4,9 Millionen Aktien im Angebot.



Daraus ergibt sich eine Marktkapitalisierung von mindestens 602 Millionen Euro, bei einer Platzierung am oberen Ende der Preisspanne sind 768 Millionen Euro möglich. Allerdings soll HTP einem früheren Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sogar einen Börsenwert von rund 800 Millionen Euro angepeilt haben.