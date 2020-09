PE-Investor will bei Knaus-Tabbert Kasse machen

In der Private-Equity-Branche bahnt sich ein spektakulärer Exit an: Der niederländische Finanzinvestor HTP, der Knaus-Tabbert vor mehr als zehn Jahren aus der Insolvenz heraus übernommen hatte, will den Wohnwagenhersteller an die Börse zu bringen und sich von bis zu 50 Prozent der Anteile trennen. Das gab das Unternehmen am heutigen Dienstag bekannt.

Reuters hatte zuerst über die Börsenpläne berichtet. Der Zeitplan ist ehrgeizig: Der Nachrichtenagentur zufolge soll noch im September das Listing in Frankfurt erfolgen. Begleitet wird der Börsengang von der Investmentbank Jefferies sowie der Unicredit und der ABN Amro.