ECM-Markt im Aufwind

Thorsten Pauli, ECM-Chef der BofA in der DACH-Region, geht davon aus, dass der Trend zu den Convertibles in den kommenden Monaten weitergehen wird: „Das Instrument ist sehr flexibel und bietet Unternehmen derzeit besonders attraktive Konditionen, in vielen Fällen sogar mit Renditen im negativen Bereich.“ Nach wie vor fürchteten einige Emittenten aber die mögliche Verwässerung am Ende der Laufzeit. „Aus meiner Sicht ein überbewerteter Aspekt. Schließlich können Unternehmen die Bonds zurückkaufen, wenn die Wandlung in Aktien vermieden werden soll“, so der Experte.