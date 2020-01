M&A-Deals: Aareal, RAG-Stiftung, DuMont

Aurelius verkauft die G-Hotel-Gruppe (ehemals: Deutsche Post Wohnen) an den Immobilienentwickler und Asset Manager Art-Invest Real Estate. Der Kaufpreis beträgt 63 Millionen Euro inklusive nachlaufender Komponenten, teilt Aurelius mit. Den Deal will Aurelius im ersten Quartal 2020 abschließen. Der Private-Equity-Investor hatte die Kölner Hotelgruppe im Jahr 2006 von der Deutschen Post übernommen. Aktuell zählt die Gruppe Businesshotels an 17 Standorten. Eigenen Angaben zufolge wird Aurelius aus der Transaktion einen positiven Ergebniseffekt von fast 50 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2020 verbuchen. Über die gesamte Haltedauer habe der Finanzinvestor einen liquiditätswirksamen Gesamterlös von 73 Millionen Euro realisiert. Insgesamt hat Aurelius nach eigenen Abgaben 7 Millionen Euro Eigenmittel in die G-Hotel-Gruppe investiert.



Das auf die Tiergesundheitsbranche spezialisierte US-Dienstleistungsunternehmen Covetrus verkauft Scil Animal Care Company, ein Handelsunternehmen für veterinärmedizinische Geräte und Lösungen. Das Unternehmen mit Sitz im südhessischen Viernheim geht für 125 Millionen US-Dollar (umgerechnet 112 Millionen Euro) an Heska, einen US-Anbieter von veterinärmedizinischen Diagnose- und Spezialprodukten. Der Abschluss der Transaktion soll in den nächsten 60 bis 90 Tagen erfolgen. Das Vermögensverwaltungs- und Investmentbanking-Unternehmen Stifel fungierte als exklusiver Finanzberater von Covetrus.



Der Neckarsulmer IT-Dienstleister Bechtle übernimmt den Schweizer Konkurrenten Wide Technology Partners. Verkäufer der Anteile ist der bisherige Unternehmenseigentümer Reza Kordi. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Unter der Leitung von Kordi soll das Team von Wide Technology Partners künftig den Bereich Professional Services innerhalb des IT-Systemhauses Bechtle Schweiz verstärken, heißt es in der Unternehmensmitteilung. Wide Technology Partners beschäftigt derzeit 20 Mitarbeitende in der Schweiz und in Vietnam und erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von rund 4,3 Millionen Schweizer Franken (umgerechnet 4 Millionen Euro).



Der New Yorker Finanzdienstleister INTL FCStone übernimmt die Frankfurter Onlineplattform Giroxx. Giroxx bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz Auslandsüberweisungen an. INTL FCStone zufolge soll durch den Erwerb des Frankfurter Unternehmens sichergestellt werden, dass alle Kunden der Londoner Tochter „nicht negativ durch den Brexit beeinträchtigt werden und alle Serviceleistungen weiter angeboten werden können“. Finanzielle Details der Transaktion, die noch der Zustimmung der Bafin bedarf, sind nicht bekannt. Die Giroxx-Gründer wurden bei dem Deal von der Kanzlei Orrick (Federführung: Fabian von Samson-Himmelstjerna) unterstützt.



Raisin kauft in den USA zu: Wie das Berliner Fintech mitteilte, übernimmt es den US-Technologie-Anbieter Choice Financial Solutions. Choice Financial Solutions bietet eigenen Angaben zufolge effiziente und kostengünstige Spar- und Einlagenprodukte für den amerikanischen Massenmarkt an, der von einer starken Sparkultur geprägt ist. Die Berliner, die eine Zinsplattform betreiben, erhoffen sich von dem Deal daher einen besseren Zugang zum US-amerikanischen Markt. Finanzielle Transaktionsdetails sind nicht bekannt.



Daldrup & Söhne verkauft 49 Prozent an dem Grünwalder Unternehmen Geysir Europe an den luxemburgischen Investor IKAV. Das teilte der Bohrtechnik- und Geothermiespezialist aus Ascheberg mit. Der Deal schließt den Verkauf der Kraftwerke Taufkirchen und Landau ein. Im Juli letzten Jahres hatten die Luxemburger bereits 48,9 Prozent der Anteile an Geysir Europe gekauft. Der Verkauf dient der Entschuldung des Daldrup-Konzerns.



DKV Euro Service kauft Styletronic: Wie der Tankkartenanbieter aus Ratingen bekannt gab, will er durch die Übernahme des österreichischen Ortungsspezialisten das Servicegeschäft für Speditionen ausbauen und seine Digitalisierungsstrategie vorantreiben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



