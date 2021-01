Bayer pumpt sich mit 4 Milliarden am Anleihemarkt voll

Die Leverkusener hatten im vergangenen Oktober angekündigt, das US-Biotechunternehmen Asklepios Biopharmaceuticals (Ask Bio) zu erwerben. Mit der Übernahme, für die Bayer 4 Milliarden US-Dollar (rund 3,4 Milliarden Euro) in die Hand nimmt, soll das Zell- und Gentherapieplattform gestärkt werden.



Bayer soll für den Deal vorab 2 Milliarden US-Dollar zahlen, das restliche Geld soll über Earn-outs an Ask Bio fließen. Noch hat der Konzern den Vollzug nicht vermeldet. Rund zwei Drittel der Meilensteinzahlungen fallen voraussichtlich in den kommenden fünf Jahren an, der restliche Betrag wird zu einem späteren Zeitpunkt fällig, teilten die Leverkusener damals mit.