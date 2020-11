Behrens droht kurzfristige Insolvenz

Zitterpartie in Ahrensburg: Wie der Hersteller von Druckluftnaglern Joh. Friedrich Behrens bekanntgab, sei in den Finanzierungsverhandlungen mit potentiellen Fremdkapitalgebern bislang keine Einigung über „wesentliche Vertragsinhalte“ erzielt worden. Dabei drängt die Zeit: Am 11. November – also morgen – wird die Rückzahlung der Mittelstandsanleihe 2015/2020 mit einem Kupon von 7,75 Prozent fällig.



Joh. Behrens werde sich bemühen „im Wege weiterer Verhandlungen mit diesen oder anderen Finanzierern kurzfristig noch eine Möglichkeit zu finden,“ hieß es weiter. Mit Blick auf die kurze verbleibende Zeit, erwägt Behrens allerdings auch parallel einen kurzfristigen Insolvenzantrag einzureichen.



Dass sich die Lage bei dem Unternehmen noch einmal so dramatisch zuspitzt, kommt überraschend, sah sich der Befestigungstechniker Ende Oktober doch bei der Refinanzierung seiner Anleihe noch auf der Zielgeraden. 2019 hatte die börsennotierte Gesellschaft ihren Zeichnern bereits angeboten, die Anleihe in ein neueres Behrens-Papier umzutauschen. Letztlich muss das Unternehmen von der im Jahr 2015 begebene 25 Millionen Euro schwere Anleihe jetzt noch noch ein Restvolumen von 16 Millionen Euro refinanzieren.