Behrens nutzt Debt-Fonds für Bond-Refinanzierung

Hoffnung in Ahrensburg: Der Befestigungstechniker Joh. Friedrich Behrens ist bei der Refinanzierung seiner Mittelstandsanleihe auf der Zielgeraden. Das teilte der Mittelständler am heutigen Dienstag mit. Konkret geht es um die im Jahr 2015 begebene 25 Millionen Euro schwere Anleihe. Das Papier mit einem Kupon von 7,75 Prozent läuft am 11. November dieses Jahres aus. Im vergangenen Jahr hatte es bereits ein Umtauschangebot gegeben, mit dem Zeichner die Anleihe in ein neueres Behrens-Papier wandeln konnten. Ein Restvolumen von 16 Millionen Euro muss das Unternehmen jetzt aber noch refinanzieren.



Dafür muss der kriselnde Mittelständler auf eine komplexe Finanzierungsstruktur mit drei Bausteinen zurückgreifen. Baustein Nummer eins: Eine Debt-Fonds-Finanzierung. Der Debt-Fonds Patrimonium, mit dem Behrens bereits im Jahr 2016 zusammengearbeitet hat, hat den Ahrensburgern eine Zusage für eine Finanzierung in Höhe von 8 Millionen Euro erteilt – vorausgesetzt, dass auch die von Behrens beantragten staatlichen Hilfen fließen.



Behrens war für eine Anfrage zu den Finanzierungskonditionen des Debt-Fonds bislang nicht zu erreichen. Handelt es sich um eine konventionelle Debt-Fonds-Finanzierung, dürfte die Verzinsung eher noch etwas höher liegen als der Kupon der Anleihe – oder ausgesprochen umfassend besichert sein.