EBA gibt Banken Corona-Handlungsanweisungen

Das Coronavirus stellt die Banken vor schwierige Entscheidungen bei der Gewährung neuer Kredite und bei der Erfassung von neu aufkommenden Kreditrisiken. In einem heute veröffentlichten Statement versucht die Europäische Bankenaufsicht (EBA), den Banken dabei Orientierung zu geben. Die wichtigste Aufforderung der EBA an die Banken: Sie sollen flexibel und pragmatisch handeln, um rein corona-bedingte Kreditausfälle so weit es geht zu vermeiden – im Zweifel auch durch eine temporäre Aussetzung von Covenants.



Die Umsetzung der Vorschriften zur Erfassung von faulen Krediten spielt dabei eine zentrale Rolle, denn eigentlich mahnen diese die Banken zu Vorsicht bei der Vergabe von Krediten an Krisenunternehmen. Jetzt ist alles anders: Tatsächlich ermuntert die EBA die Banken sogar, auf gewisse Vorsichtsmaßnahmen zu verzichten.



So sollen sie bis auf weiteres vereinbarte Moratorien bei der Bedienung von Krediten nicht mehr als „Ausfall“ werten – ebenso wenig, wenn ein Unternehmen öffentliche Stützungsmaßnahmen in Anspruch nimmt. In Deutschland könnte dies in Kürze zum Beispiel für die Restaurantkette Vapiano und den Oberflächenspezialisten Nanogate gelten, die beide Staatshilfe beantragt haben.