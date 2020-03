Nanogate braucht Staatshilfe

Doch Nanogate ist nicht erst durch Corona in Schwierigkeiten geraten, die Lage war schon vorher prekär. Aus den am Dienstag veröffentlichten vorläufigen Jahreszahlen geht hervor, dass sich der Konzernumsatz 2019 im Vergleich zum Vorjahr zwar von 239 auf 242 Millionen Euro erhöhte, damit aber trotzdem noch die mehrfach nach unten korrigierte Prognose leicht verfehlt hat. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel massiv von 24 auf 8 Millionen Euro und lag damit am unteren Ende des gekappten Ausblicks. Hinzu kamen noch Sonderabschreibungen, wodurch das Nettoergebnis bei minus 14 Millionen Euro herauskam. Im Jahr zuvor konnte man noch ein Plus von 1,4 Millionen Euro präsentieren.

Als Gründe für die schwache Entwicklung machte das Unternehmen Projektanläufe, operative Schwächen, die Marktentwicklung und Aufwendungen für das Restrukturierungsprogramm „NXI“ verantwortlich.