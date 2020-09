Finanzierungen: Curevac, Selecta, Hensoldt

Der Schweizer Duty-Free-Shop-Betreiber Dufry plant eine Kapitalerhöhung über 500 Millionen Schweizer Franken (rund 464,2 Millionen Euro). Bis zu 415 Millionen Franken davon sollen von dem Finanzinvestor Advent kommen, der bereits entsprechende Zusagen abgegeben hat. Die Aktionäre des Unternehmens werden am 6. Oktober über die geplante Kapitalerhöhung abstimmen. Mit dem Erlös soll der angekündigte Rückkauf der US-Tochter Hudson finanziert werden, die von der New Yorker Börse genommen werden soll.



Der Chemie- und Pharmakonzern Merck hat Anfang September eine Hybridanleihe mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro platziert. Der Bond läuft sechzig Jahre und wird mit 1,625 Prozent verzinst. Er kann erstmals nach sechs Jahren zurückgezahlt werden. Merck kündigte außerdem ein Rückkaufangebot für eine ausstehende Hybridanleihe in Höhe von bis zu 1 Milliarde Euro an. Erster Kündigungstermin dieses ausstehenden Bonds ist 2021. „Die vorzeitige Refinanzierung der im nächsten Jahr anstehenden Hybridfälligkeit in Höhe von 1 Milliarde Euro in Kombination mit dem Rückkaufangebot steht im Einklang mit unserer konservativen Finanzpolitik“, kommentierte Finanzchef Marcus Kuhnert die Transaktion.



Der Sportboothersteller Hanse Yachts erhält zur Stabilisierung seines Geschäftsbetriebs Finanzierungszusagen in Höhe von 17,1 Millionen Euro. Zum einen sichert sich das Unternehmen Kredite über 13 Millionen Euro, die zu marktüblichen Konditionen mit einer Laufzeit von bis zu 72 Monaten gewährt und von einer Bürgschaftszusage des Landes Mecklenburg-Vorpommern begleitet werden. Zum anderen beteiligt sich der Mehrheitsaktionär Aurelius Private Equity Opportunities über seine Tochtergesellschaften mit weiteren 1,5 Millionen Euro an der Finanzierung. Zur Finanzierung der operativen Gesellschaften in Frankreich und Polen wurden zudem weitere Kredite in Höhe von insgesamt rund 2,6 Millionen Euro von den jeweiligen lokalen Banken zugesagt.



Das Berliner Softwareunternehmen 3Yourmind hat sich in einer Series-A+-Finanzierungsrunde 4,7 Millionen Euro gesichert. Lead Investor der Runde war EnBW New Ventures, die Risikokapital-Tochter des Energiekonzerns EnBW. Auch die Bestandsinvestoren UVC Partners, AM Ventures, Trumpf Venture und Coparion haben sich erneut an 3Yourmind beteiligt.