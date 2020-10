Finanzierungen: EnBW, Freudenberg, Covestro

Das Biotechnologieunternehmen Morphosys hat nicht-nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 325 Millionen Euro platziert. Wie das Unternehmen mitteilt, laufen die Schuldverschreibungen bis 2025, der Zinskupon liegt bei 0,625 Prozent und der Wandlungspreis wurde auf 131,29 Euro festgelegt. Den Erlös aus der Emission will Morphosys für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Goldman Sachs International und JP Morgan agierten als gemeinsame globale Koordinatoren und Joint Bookrunners der Platzierung. Die Kanzlei Skadden (Federführung: Stephan Hutter und Katja Kaulamo) hat Morphosys bei der Transaktion rechtlich beraten.



Der Property-Management-Dienstleister Velero Immobilien hat eine Kapitalerhöhung im Rahmen einer Privatplatzierung für institutionelle Investoren gestartet. Insgesamt sollen rund 16,67 Millionen Aktien zu einem Preis von je 30 Euro angeboten werden. Zusätzlich besteht die Option, weitere 1,67 Millionen Aktien auszugeben. Der Bruttoerlös der Kapitalerhöhung läge demnach zwischen 500 und 550 Millionen Euro. Die Nettoerlöse will Velero für den Kauf weiterer Immobilienportfolios verwenden. Im Anschluss an die Kapitalerhöhung sollen die Aktien im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden. Citigroup fungiert bei der Transaktion als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner zusammen mit Kempen & Co, Société Générale und Commerzbank als weitere Joint Bookrunner.



Der Immobilieninvestor Peach Property hat eine unbesicherte Anleihe über 300 Millionen Euro begeben. Die Laufzeit liegt bei fünf Jahren und der Zinskupon bei 4,375 Prozent. Parallel dazu führt der Immobilieninvestor eine Kapitalerhöhung über 200 Millionen Schweizer Franken (rund 186,4 Millionen Euro) durch. Diese wird im Rahmen einer Pflichtwandelanleihe umgesetzt, an der sich Ares Management Corporation mit 150 Millionen Franken und institutionelle sowie private Investoren mit 50 Millionen Franken beteiligen. Die Erlöse sollen zur Finanzierung weiterer Immobilienportfolios verwendet werden.