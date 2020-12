Finanzierungen: Qiagen, Eterna, Sartorius

Der Industriedienstleister Bilfinger hat eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 250 Millionen Euro refinanziert. Die Linie dient als Backup-Linie für die allgemeine Unternehmensfinanzierung und wurde unter der Beteiligung der Deutschen Bank als Dokumentationsagent abgeschlossen. Arrangiert wurde die Transaktion von einem Konsortium aus BNP Paribas, Commerzbank, HSBC, LBBW, Helaba, RBI, SEB und Unicredit. Bilfinger wurde bei der Transaktion rechtlich von der Kanzlei Allen & Overy (Federführung: Walter Uebelhoer und Rauni Ahammer), die Banken von Hengeler Mueller (Federführung: Johannes Tieves und Tom Shingler) beraten.



Der Immobilienkonzern Aroundtown hat eine neue Anleihe über 1 Milliarde Euro mit einem Zinskupon von 0 Prozent und einer Laufzeit bis 2026 begeben. Mit dem Erlös finanziert das Unternehmen den teilweisen Rückkauf von einem in 2022 und zwei in 2024 fälligen Anleihen. Insgesamt wurden demnach 439 Millionen Euro an angedienten Schuldverschreibungen akzeptiert. Aroundtown kann den Betrag durch weitere Rückkäufe noch auf insgesamt 570 Millionen Euro erhöhen.



Der Berliner Software-Anbieter Spryker hat eine Series-C-Finanzierungsrunde über 130 Millionen Dollar (rund 106 Millionen Euro) abgeschlossen. Angeführt wurde die Runde von dem US-Investor TCV. Auch die bestehenden Geldgeber One Peak aus London und Project A Ventures aus Berlin haben sich erneut an Spryker beteiligt. Die frischen Mittel will das Unternehmen für die Weiterentwicklung seiner Produkte sowie für die internationale Expansion verwenden.



Der Online-Möbelhändler Home24 hat eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Insgesamt wurden rund 2,64 Millionen neue Aktien zu einem Preis von je 17,58 Euro bei institutionellen Investoren platziert. Home24 fließt demnach ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 46,4 Millionen Euro zu. Rechtlich wurde das Unternehmen bei der Kapitalerhöhung von der Kanzlei Latham & Watkins (Federführung: Oliver Seiler) beraten.



Der Automobilzulieferer Schlote hat im November Verträge über staatliche Stabilisierungsmaßnahmen mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) geschlossen. Insgesamt belaufen sich die finanziellen Mittel auf 25,5 Millionen Euro, davon 17 Millionen Euro als stille Beteiligung mit Verlustbeteiligung sowie 8,5 Millionen Euro als Nachrangdarlehen. Die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur, die den WSF vertritt, wurde bei der Transaktion rechtlich von der Kanzlei Hogan Lovells (Federführung: Tim Oliver Brandi und Michael Schlitt) beraten.



Auch die Hamburger Hotelkette Novum Hospitality erhält staatliche Unterstützung. Der WSF stellt dem Unternehmen 45 Millionen Euro Stabilisierungsmittel zur Verfügung. Auch hier wurde die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur von der Kanzlei Hogan Lovells (Federführung: Tim Oliver Brandi und Michael Schlitt) begleitet.