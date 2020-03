Finanzierungen: SLM Solutions, Lilium, Bertelsmann

Die Cura-Unternehmensgruppe, ein Anbieter aus dem Bereich der Gesundheitsdienstleistungen, hat sich refinanziert und dafür eine komplexe Immobilienfinanzierung mit der Raiffeisen Bank International abgeschlossen. Die Finanzierung, die zur Refinanzierung von diversen Schuldscheinen und bilateralen Krediten der Cura-Unternehmensgruppe dient, hat ein Volumen von 160 Millionen Euro. Die RBI wurde rechtlich von der Wirtschaftskanzlei FPS (Federführung: Jörg Kupjetz) beraten.



Das Pharmaunternehmen Biofrontera hat das Bezugsangebot für seine im Februar beschlossenen Pflichtwandelanleihen zurückgezogen. Aufgrund der „wesentlich veränderten Rahmenbedingungen“ in Folge der Coronavirus-Krise hat der Vorstand entschieden, die Teilschuldverschreibungen 2020/2024 und 2020/2026 nicht mehr zu den bisherigen Konditionen anzubieten, wie Biofrontera mitteilt. Der Gesamtnennbetrag der Transaktion sollte bei 8 Millionen Euro liegen.



Der Münchener Spezialist für Batterieanalytik Twaice hat in einer Series-A-Finanzierungsrunde 11 Millionen Euro eingesammelt. Der Risikokapitalgeber Creandum hat die Runde angeführt. Ebenfalls investierten die bestehenden Geldgeber Cherry Ventures, UVC Partners und Speedinvest. Die Finanzierung will das Münchener Technologieunternehmen für die langfristige Internationalisierung und Skalierung des Unternehmens einsetzen.



Das Fintech Penta Holding hat eine Series-B-Finanzierungsrunde über 18,5 Millionen Euro abgeschlossen. Als neue Investoren konnte das Start-Up dabei die niederländische ABN Amro Ventures, den russischen Tech-Investor RTP Global sowie VR Ventures gewinnen. Ebenfalls an der Runde beteiligten sich die bestehenden Investoren Finleap und Holtzbrinck Ventures. ABN Amro Ventures wurde bei der Transaktion von P+P Pöllath + Partners (Federführung: Christian Tönies) beraten.



Biomes, ein Anbieter zur Analyse von Bakterien in der Darmflora, hat eine Pre-Series-A-Finanzierungsrunde über 2 Millionen Euro abgeschlossen. Das Kapital stammt von dem Frühphaseninvestor Yabeo, der mit dem Einstieg auch seine Expertise im Bereich Health Tech in das Start-Up einbringt. Die Finanzierung will Biomes für die Produktentwicklung, für weitere Mikrobiom-Studien sowie für den Ausbau der Unternehmensstruktur verwenden. P+P Pöllath + Partners (Federführung: Christian Tönies) hat Biomes bei der Transaktion rechtlich beraten.



Das Biotechunternehmen Jennewein hat eine Kapitalerhöhung abgeschlossen, bei der sich die bestehenden Investoren beteiligten. Rechtlich wurde das Unternehmen dabei von der Kanzlei Hogan Lovells (Federführung: Michael Schlitt) beraten. Weitere Details zur Kapitalerhöhung sind nicht bekannt. Anfang Februar gab Jennewein bekannt, dass ein Börsengang in Frankfurt noch für diesen Sommer geplant sei.