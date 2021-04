Tui braucht wieder frisches Geld

Umsatzeinbrüche von mehr als 98 Prozent, die stockende Impfkampagne und ein unsicherer Blick in die Zukunft – wie bei allen Reiseanbietern gehen die Auswirkungen der Corona-Krise auch bei Tui an die Substanz. Obwohl der angeschlagene Urlaubsriese erst vor Kurzem erneut Staatshilfen in Milliardenhöhe erhalten hat, blickt er sich wieder nach frischem Geld um: Nun will Tui mit der Platzierung einer Wandelanleihe weiteres Kapital einsammeln, um die Liquidität in der anhaltenden Krise zu sichern. Außerdem will der Konzern die Mittel nutzen, um später Verbindlichkeiten zurückzuzahlen.



Das Unternehmen hat die Platzierung einer nachrangigen und unbesicherten Wandelanleihe in Höhe von 350 Millionen Euro angekündigt, eine Erhöhung des Volumens um weitere 50 auf 400 Millionen Euro ist möglich. Die Wandelanleihe läuft bis April 2028 und kann in neue und/oder bestehende Namensaktien von Tui umgewandelt werden. Ausgegeben werden die Anleihen mit einer Stückelung von 100.000 Euro. Der Zins soll zwischen 4,5 und 5 Prozent liegen. Genauere Konditionen sind noch nicht bekannt.