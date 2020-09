Tui zahlt hohen Preis für die Rettung

Leer ausgehen müssen die Gläubiger allerdings nicht: Sie bitten Tui ordentlich zur Kasse. Sobald der Beschlussvorschlag wirksam wird, erhöht sich der jährliche Zinskupon der 300 Millionen Euro schweren Anleihe von 2,125 Prozent auf enorm hohe 9,5 Prozent – also auf fast 30 Millionen Euro. Erster Zahltag: in gut drei Wochen am 1. Oktober 2020.



Weiterhin verpflichtet sich Tui, von April 2021 an alle drei Monate zusätzlich 2 Prozent des Gesamtnennbetrags der Anleihe zu zahlen. Das wären insgesamt 18 Millionen Euro, ehe der Bond im Oktober 2021 fällig wird. Als Dankeschön für die Abstimmung erhalten die Anleiheinhaber außerdem noch 3.000 Euro pro 100.000 Euro Nennbetrag. Laut Niederschrift befürworteten gut 99 Prozent des abstimmenden Kapitals die Änderung der Bedingungen.