Tui Cruises will Kapitalmarkt anzapfen

Tui Cruises ist – wie andere Kreuzfahrtgesellschaften auch – heftig von der Coronakrise getroffen worden. Seit touristische Reisen kaum mehr möglich sind, ist das vor der Pandemie hochprofitable Geschäft des Joint Ventures von Tui und dem Kreuzfahrtkonzern Royal Caribbean Cruises stark eingebrochen. Den fehlenden Umsätzen stehen massive Fixkosten für die Flotte gegenüber.



Im Geschäftsjahr 2019/20, das nur zur Hälfte in die Zeit der Krise fiel, lag der Verlust, den Tui für sein Kreuzfahrtgeschäft auswies, bei einem bereinigten negativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 323 Millionen Euro. Im Jahr zuvor waren es 366 Millionen Euro Gewinn.



Allerdings gibt es nun Licht am Ende des Tunnels, denn wegen der fortschreitenden Impfungen steigt derzeit die Hoffnung, dass Reisen bald wieder möglich sein könnten. Die US-Gesundheitsbehörde CDC hatte zuletzt Schritte angekündigt, um Genehmigungen für die Wiederaufnahme des Passagierbetriebs der Kreuzfahrtindustrie in Amerika bis Mitte des Sommers zu beschleunigen.



Auch die Diskussionen über einen digitalen Impfpass in der EU und der Abbau von Grenzkontrollen verleihen der Touristikbranche neue Hoffnung. Diese Momentum will Tui Cruises offenbar nutzen, um frische Mittel am Kapitalmarkt aufzunehmen.