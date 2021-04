5 Basispunkte sind ja nicht gerade viel. Macht dieser finanzielle Vor- oder Nachteil überhaupt einen großen Unterschied?



Am Markt gibt es durchaus auch Transaktionen, bei denen der Aufschlag noch geringer ausfällt. Wir haben bewusst 5 Basispunkte gewählt. Je größer der finanzielle Vorteil, umso größer ist natürlich auch der Anreiz für die Unternehmen, ihre Ziele zu erreichen. Ich glaube, dass dieser Unterschied künftig noch größer ausfallen wird. Der Markt entwickelt sich in diese Richtung.



Für einen Teil der Transaktion haben Sie ein Settlement-Date gewählt, also den wirklichen Auszahlungstermin, der noch ein paar Monate entfernt liegt. Erst Ende September fließt ein Teil des Geldes. Warum haben Sie das so strukturiert?



Das hängt mit der Umfinanzierung des Trioptics-Deals zusammen, weil dieser in zwei Schritten erfolgt. Wir haben im Herbst die Übernahme dieses Messtechnikspezialisten für einen deutlich dreistelligen Millionenbetrag vereinbart. 75 Prozent der Anteile haben wir bereits übernommen, dieser Teil des Kaufpreises wurde über Cash und unseren syndizierten Kredit finanziert, der durch den jetzt fließenden Schuldscheinerlös wieder frei wird und für neue Akquisitionen zur Verfügung steht. Mit der Tranche, die uns im September zufließt, werden wir die Übernahme der restlichen 25 Prozent bezahlen. Wie hoch diese Summe genau sein wird, hängt auch von der wirtschaftlichen Entwicklung von Trioptics ab.