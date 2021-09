Angst vor Reverse Takeover bei Ceconomy

„Ceconomy erzielt Umsatzplus“ – die positiven Nachrichten bei dem börsennotierten Elektronikhändler muss man im Sommer 2021 mit der Lupe suchen. Ein neues Management ist angetreten, um die Mutter von Mediamarkt und Saturn endlich auf Kurs zu bringen. Corona-Lockdown, ein langwieriger Gesellschafterstreit und Ränkespiele in der Unternehmensführung lassen den Aktienkurs auf 4 Euro verharren.

Das Konstrukt Ceconomy war von Anfang an aus der Not geboren. Nach dem die Dauerfehde mit den Erben des Mediamarkt-Gründers Erich Kellerhals bald beigelegt sein soll, fürchtet man in Düsseldorf einen Reverse Takeover durch die Tochtergesellschaft. Erste Fakten hat der seit Mai amtierende Ceconomy-CFO Florian Wieser bereits geschaffen.