In eigener Sache: FINANCE im neuen Layout

Nach vier Jahren wurde es Zeit für frischen Wind: Seit heute sehen Sie die Seite von FINANCE in einem neuen Layout. Unsere Redaktion und das IT-Team haben den Sommer genutzt, um die Nutzung und die Optik der Seite für Sie zu verbessern.

Was ist neu? Wir haben ein wenig in unseren Ressorts aufgeräumt, sie noch prägnanter und übersichtlicher gestaltet. Alle wichtigen Nachrichten finden Sie ab sofort in den Ressorts „Banking & Berater“, „CFO“, „Deals“, „Finanzabteilung“ „Finanzierungen“ und „Transformation“.

In den Ressorts selbst können Sie dank einer intensiveren Verschlagwortung von Themen nach Belieben zu dem stöbern, was Sie am meisten interessiert: Ob „Banker-Wechsel“, „Cybercrime“, „Big Four“, „Private Equity“, „CFO-Wechsel“, „M&A-Deals“, „Green Finance“ und vieles mehr – wir haben unsere Themenseiten für Sie ausgebaut und über Markierungen in den Artikeln leichter zugänglich gemacht. Dies gilt nicht nur für Themen, sondern auch für Unternehmen und die CFO-Profile, unsere „FINANCE-Köpfe“.