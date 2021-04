Budgetplanung: Wer in der Krise früher plant, der profitiert

Der frühzeitige Blick ins folgende Jahr bietet die Möglichkeit, verschiedene Alternativszenarien zu erarbeiten. So lässt sich der Kapazitätsbedarf für unterschiedliche Planungsprämissen ermitteln und vergleichen. Aufgrund der derzeit kaum vorhersehbaren Marktentwicklung ist in vielen Fällen wohl eine eher konservative Planung ratsam. Wie viele Mitarbeiter werden in den kommenden Jahren gebraucht? Welche Kapazitäten sind ausreichend? Wo lassen sich Kosten einsparen, um stattdessen etwa in Modernisierungen zu investieren?