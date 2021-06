Kaufpreisfinanzierung bei Distressed M&A: Das Zünglein an der Waage

Käufer, die in notleidende Unternehmen investieren, müssen ihre Auswahl sorgfältig treffen. Sie erhoffen sich bei einer steigenden Zahl an Distressed-Fällen auch mehr potentielle Kaufobjekte mit gesundem Kern. Allerdings sind Experten zufolge derzeit auch viele Unternehmen am Markt, die bereits vor Corona mit strategischen und strukturellen Problemen zu kämpfen hatten. Aufgrund der Transformation vieler Branchen kommt auf die Investoren bei der Auswahl und Neuausrichtung von Distressed-Fällen eine anspruchsvolle Aufgabe zu.