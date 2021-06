Dank verlängerter Hilfsprogramme liegt die Zahl der Insolvenzanträge trotz Corona-Pandemie nach wie vor auf niedrigem Niveau. Das zeigt der FINANCE-Insolvenz-Report, den die Restrukturierungsberatung Falkensteg exklusiv für FINANCE anfertigt und den Sie hier kostenlos herunterladen können.



Der Insolvenzreport betrachtet Großinsolvenzen von Unternehmen mit einer Umsatzgröße von 20 Millionen Euro und mehr. In dieser Größenordnung haben im ersten Quartal 2021 nur 15 Firmen Insolvenzantrag gestellt. Im ersten Quartal 2020 waren es mit 47 Unternehmen gut dreimal so viele. Der nach Umsatz größte Fall des ersten Quartals dieses Jahres ist die Insolvenz in Eigenverwaltung des Modefilialisten Adler. Das Unternehmen hat kürzlich als erstes trotz seiner Insolvenz Unterstützung aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds erhalten.