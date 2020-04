Coronakrise: Traton kämpft mit Cash-Drain

Allerdings resultierte das damalige Plus im Wesentlichen aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs Power Engineering an die Mutter Volkswagen. Bereinigt um den Verkauf betrug der Cashflow minus 400 Millionen Euro.



Im Gesamtjahr, das zum 31. Dezember 2019 endete, wies Traton in dem Segment einen Netto-Cashflow von 2,7 Milliarden Euro aus. Im zweiten Geschäftsbereich, Financial Services, floss in Summe hingegen fast 1 Milliarde Euro ab, sodass der Netto-Cashflow des Gesamtkonzern bei 1,9 Milliarden Euro lag.