Das bedeutet die Coronakrise für D&O-Versicherungen

Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für Unternehmen, die durch die Coronavirus-Pandemie in Schieflage geraten sind, treibt den Anbietern von Managerhaftpflichtversicherungen die Sorgenfalten auf die Stirn. Vom heutigen Donnerstag an müssen Unternehmen bei Zahlungsunfähigkeit wieder Insolvenz beantragen, bei Überschuldung jedoch bleibt die Aussetzung noch bis zum Jahresende in Kraft.



Die Versicherungsbranche fürchtet nun, dass mit dem Auslaufen der Aussetzung die Zahl der Insolvenzen steigt – und damit auch die die Zahl der Fälle, in denen Insolvenzverwalter das Management nachträglich zur Rechenschaft ziehen wollen. „In der D&O- beziehungsweise Managerhaftpflichtversicherung werden die bislang aufgeschobenen Insolvenzen voraussichtlich zu einer Flut von Rechtsstreitigkeiten führen“, mahnt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in einer aktuellen Mitteilung.