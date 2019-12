Euromicron-Pleite: Großaktionär Funkwerk ist sauer

Die Anfang November veröffentlichten Neun-Monatszahlen zeigen, wie eng es war. Während das Unternehmen Ende 2018 eine Nettoverschuldung in Höhe von 92,9 Millionen Euro aufwies, war der Schuldenberg bis Ende September schon auf 104 Millionen Euro angewachsen. Dem gegenüber standen 10 Millionen Euro an flüssigen Mitteln. Ende Januar 2020 steht eine Tilgung von 25 Millionen Euro an.



Der Umsatz in den ersten neun Monaten lag bei 221,9 Millionen Euro, ein Rückgang von 11 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Euromicron verbuchte dabei einen Verlust von fast 8 Millionen Euro, was etwa dem Vorjahreswert entspricht. Mit der Veröffentlichung der Zahlen kassierte der Netzwerkausrüster Anfang November zudem seine Prognose für das Gesamtjahr 2019 und begründete das vor allem mit Auftragsverschiebungen in mehreren operativen Geschäften.



Doch das Unternehmen versuchte damals auch, positive Signale zu senden: So habe man an wichtigen strategischen Themen gearbeitet, einen Ankerinvestor gewonnen sowie eine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen – damit ist Funkwerk gemeint. Umso überraschender ist dann die offenbar fehlende Kommunikation mit dem Investor.