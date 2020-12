FINANCE-Resterampe: Wie ein CFO Millionen im Casino verzockte

„Diversity“ ist ein Schlagwort, das immer wieder gepredigt wird. Trotzdem tun sich Unternehmen in Deutschland oft schwer, Führungskräfte zu finden, die – vereinfacht gesagt – weder weiß noch männlich sind. Viele Konzerne weigern sich zudem, eine feste Frauenquote für den Vorstand zu beschließen. Es scheint wohl schwer bis unmöglich zu sein, unter zigtausenden Mitarbeiterinnen Vorstandsmaterial zu finden, könnte man meinen.



Dass Finanzinvestoren Dax-Konzernen in dieser Hinsicht einen Schritt voraus sein könnten, hätte aber kaum jemand gedacht. Doch der US-Finanzinvestor Blackstone will mehr Vielfalt in seinen Führungsetagen: In den Vorständen von Unternehmen, an denen sich der Investor mehrheitlich beteiligt, soll künftig jedes dritte Mitglied „divers“ sein, heißt es in einer Mitteilung.



Die Ankündigung beziehe sich auf alle neuen Investments, bei denen der PE-Gigant die Mehrheit halten wird. Die Quote gilt demnach sogar als Teil der Voraussetzung der Akquisition, mindestens ein*er von drei Geschäftsführer*innen soll also nicht weiß, nicht männlich oder nicht heterosexuell sein. Wie man die sexuelle Orientierung im Bewerbungsprozess legal feststellen will, ist indes nicht bekannt.



Ganz uneigennützig ist diese Aktion für Blackstone zudem natürlich nicht: Geldgeber machen zunehmend Druck, dass sich auch die als konservativ geltenden Finanzinvestoren um die Themen Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG) kümmern sollen. Zudem spielt das Image bei M&A-Verhandlungen bei PE-Häusern mittlerweile eine wichtige Rolle.



