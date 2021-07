Durch das FISG soll zudem die Kommunikation zwischen dem Prüfungsausschuss und Mitarbeitern außerhalb des Vorstands gestärkt werden. „Einzelne Mitglieder können nun gezielte Fragen an die erste Führungsebene nach dem CFO stellen, zum Beispiel an den Leiter Rechnungswesen oder an den Leiter der Compliance-Abteilung“, so Gehling.

Bisher hatte der Prüfungsausschuss zwar auch Kontakt zu Leitern der Compliance oder Internen Revision – allerdings nur über die Regelberichterstattung, bei der die Personen zu festgelegten Zeitpunkten im Jahr über die Arbeit berichteten. Nun kann der Prüfungsausschuss jederzeit selbst auf die Personen zugehen. „Dass das quasi an dem Vorstand vorbei gemacht werden darf, war rechtlich heiß umstritten“, berichtet Andreas Gehling.

Wie viel die Regeländerung dazu beitragen kann, Bilanzskandale in der Zukunft zu vermeiden, ist aber fraglich – denn es gibt einen Knackpunkt: „Wenn der Prüfungsausschuss Auskünfte eingeholt hat, muss er den Vorstand danach darüber unterrichten.“ Heimlich am CFO vorbeikommunizieren ist also nicht möglich. Und ob der Prüfungsausschuss davon dann oft Gebrauch machen wird, bezweifelt Gehling eher: „Das kann schließlich auch als Kundgabe mangelnden Vertrauens in den Vorstand interpretiert werden – dieser Schritt muss überlegt sein.“ Dennoch könne es eine Möglichkeit für den Prüfungsausschuss sein, an Informationen kommen, an die er sonst womöglich nicht gekommen wäre.