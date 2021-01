Kanzlei Görg trauert um Gründungspartner

Ebenfalls am 13. Januar ist, wie erst jetzt bekannt wurde, auch einer der bekanntesten deutschen Tech-Unternehmer gestorben, auch er nach einer kurzen und schweren Krankheit, wie es in einem Nachruf heißt. Holger Jürgensen, Physiker und Gründer des Anlagenbauers Aixtron, verstarb unerwartet im Alter von 63 Jahren. „Wir trauern um einen Visionär und erfolgreichen Unternehmer, der sich Aixtron mit beispiellosem Engagement gewidmet und dies stets als Herzensangelegenheit gesehen hat“, bekundet das Unternehmen die Trauer um seinen Tod.



Jürgensen gründete Aixtron im Jahr 1983 gemeinsam mit Heinrich Schumann und Meino Heyen, damals Mitarbeiter des Instituts für Halbleitertechnik der RWTH Aachen. 1997 brachte der Manager das Unternehmen an die Börse. Heute ist das Unternehmen mit Hauptsitz in Herzogenrath Bestandteil des Tec- und des MDax.



Bis zuletzt war Jürgensen stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats von Aixtron. Der Anlagenbauer erwirtschaftete im Jahr 2019 Umsatzerlöse in Höhe von knapp 260 Millionen Euro, der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag bei 39 Millionen Euro. Doch die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus scheinen auch Aixtron zu schaffen gemacht haben: In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres betrugen die Umsatzerlöse 161 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: 185 Millionen Euro), das Ebit rund 10 Millionen Euro (25 Millionen Euro). Chinesische Kunden gehören zu den wichtigsten Abnehmern der Aixtron-Produktionsanlagen, mit denen unter anderem Verbindungshalbleiter hergestellt werden können.



