Schutzschirm für Kreditversicherer verlängert

Dass die Warenkreditversicherer in der Neuauflage des Schutzschirms sechsmal so viel Risiko einzugehen bereit sind wie in der aktuellen Variante, um dafür etwas mehr vom Prämienkuchen behalten zu dürfen, verwundert manche Markt-Insider: „Es ist erstaunlich, dass sie nun den Eigenanteil erhöhen, obwohl viele Kreditversicherer aktuell die Gefahren für die weitere wirtschaftliche Entwicklung betonen“, sagte ein Beobachter der FINANCE-Schwesterpublikation DerTreasurer.