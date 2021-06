Aufstieg für Commerzbank-CFO Bettina Orlopp: Die Bank ernennt sie zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. Damit wird sie hinter Bankchef Manfred Knof die Nummer 2 des Geldhauses. Zudem gab die Commerzbank am Mittwochabend bekannt, dass Orlopps Vertrag vorzeitig um fünf Jahre bis 2026 verlängert wird.



Mit dem neuen Posten der stellvertretenden Vorstandschefin, den es vorher noch nicht gab, will das Institut „die große Bedeutung der konsequenten Ausrichtung der Commerzbank am Ziel der Wiedererreichung nachhaltiger Profitabilität“ untermauern.