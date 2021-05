Keine gravierenden Veränderungen gibt es bei der Einschätzung, ob die Banken neue Kreditengagements in der aktuellen Situation zumindest in Einzelfällen kritischer prüfen. Knapp vier Fünftel der Restrukturierungsexperten bejahen das (77 Prozent); im Herbst 2020 waren es nur unwesentlich mehr (81 Prozent). Die intensivere Prüfung hat insbesondere deutlich höhere Dokumentations- und Reporting-Anforderungen zur Folge. Anders als noch vor einem halben Jahr geben die Befragten an, in Einzelfällen nicht nur die Covenants zu verschärfen, sondern Branchen generell auszuschließen.

Die Finanzierung von Restrukturierungsfällen bleibt hingegen herausfordernd. Zwar ist der Anteil der Befragten, die das als schwierig oder sehr schwierig einschätzen, vom Allzeithoch im Herbst 2020 (59 Prozent) um vier Prozentpunkte auf 55 Prozent gesunken. Von einfachen oder sehr einfachen Finanzierungsbedingungen sprechen aber weiterhin nur 6 Prozent der Umfrageteilnehmer.



