Insolvenzwelle, Zombies & Co.: Kommt die „Apocalypse now“?

Für viele Unternehmen vom Großkonzern bis zum kleinen Mittelständler geht das Jahr 2021 so los, wie das alte endete: im Lockdown. Besonders für Branchen mit Publikumsverkehr ist es ein Desaster. Über Zuschüsse, Kurzarbeitergeld, KfW-Kredite und Bürgschaften hat die öffentliche Hand gigantische Beträge bereitgestellt oder garantiert, um die Einbußen abzufedern. Im Insolvenzrecht gab es Sonderregelungen für Corona-Geschädigte. Dennoch wächst die Unsicherheit, nicht zuletzt wegen der harten zweiten Welle. Besonders der stationäre Handel, dem auch noch das Weihnachtsgeschäft weggebrochen ist, kommt in die Bredouille. Jüngstes Beispiel: Adler Modemärkte, das im Januar Insolvenz in Eigenverwaltung beantragte.



Zu der drängenden Frage, wie Unternehmen überhaupt an die vielgepriesenen Hilfen kommen, gesellen sich hintergründigere: Wie viele Insolvenzanträge werden verzögert, die eigentlich gestellt werden müssten? Wie oft rutschen Unternehmen in die Förderung, denen eigentlich keine zusteht? Und wie viele Unternehmen sind dank Corona-Hilfen noch am Markt, obwohl sie aus eigener Kraft eigentlich gar nicht mehr lebensfähig wären?



Die Furcht vor solchen Zombie-Firmen, die ohne zukunftsfähiges Geschäftsmodell dahinvegetieren, wächst. Sie verzerren den Wettbewerb, die „gesündere“ Konkurrenz muss ohne Hilfen auskommen, die vielgerühmte „kreative Zerstörung“ findet nicht mehr statt – und fällt ein Zombie aus, ist der wirtschaftliche Schaden auch für Zulieferer und Geschäftspartner da.