Restrukturierer fürchten Kreditausfälle

Gleichwohl haben knapp 40 Prozent der Kreditinstitute ihre Risikovorsorge in den vergangenen Monaten um mindestens 50 Prozent erhöht – einzelne Institute sogar um mehr als 100 Prozent, was ein deutlicher Indikator für die Erwartungen der Finanziers ist.



Damit einhergehend wird typischen Krisenindikatoren wieder mehr Aufmerksamkeit zuteil. Die Entwicklung der Liquiditätsposition und des Auftragseingangs sind dabei die wichtigsten „Warnlampen“. 65 Prozent beziehungsweise 57 Prozent der Befragten achten zurzeit besonders auf diese beiden Positionen. Es folgen mögliche Ertragsrückgange (39 Prozent) und mögliche Umsatzrückgänge (35 Prozent).



Vier von fünf Befragten (81 Prozent) gaben zudem an, wegen zunehmender Krisenfälle – vor allem durch die Corona-Pandemie – neue Kreditengagements mindestens in Einzelfällen zurzeit kritischer zu prüfen. Das hat bei Neukrediten insbesondere deutlich höhere Dokumentations- und Reporting-Anforderungen (40 Prozent der Befragten), strengere Financial Covenants (31 Prozent) sowie höhere Margen (30 Prozent) zur Folge.