Duff & Phelps holt zwei Neuzugänge für das Transaktionsgeschäft

Neben Klaus Haussmann verstärkt künftig Demian Köster das Team von Duff & Phelps für den deutschen Transaktionsmarkt. Köster wechselt aus dem Corporate-M&A-Team des Einzelhandelsunternehmens Metro, wo er seit April 2018 als Leiter Business Investments & Integration für Metro Deutschland tätig war und dort Duff & Phelps zufolge das M&A-Geschäft aufbaute und leitete. Zuvor war er von Juli 2016 an Projektleiter im Bereich Corporate M&A der Metro AG.

Wie sein Kollege Haussmann hat auch Köster eine Station bei EY im Lebenslauf: Vor seinem Wechsel zu Metro arbeitete er für vier Jahre bei dem Wirtschaftsprüfer. Köster war dort unter anderem Senior Manager im Bereich Transaction Advisory Services. Zuvor war Köster bei dem Finanzdienstleister Accuracy und dem Wirtschaftsprüfer KPMG beschäftigt.

Das US-amerikanische Beratungshaus Duff & Phelps ist seit 2006 in Deutschland tätig und beschäftigt an vier Standorten in Deutschland sowie in Zürich insgesamt nach eigenen Angaben rund 80 Professionals. Weltweit arbeiten in 28 Ländern knapp 4.000 Mitarbeiter für die Beratungsgesellschaft. Die Mehrheit an Duff & Phelps halten seit wenigen Wochen die beiden Private-Equity-Häuser Stone Point Capital und Further Global.





