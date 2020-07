Roland Berger erweitert Restrukturierungsberatung

Die Unternehmensberatung Roland Berger hat ihr Restrukturierungsteam erweitert, um dem steigenden Beratungsbedarf infolge der Coronavirus-Pandemie zu begegnen. Stephan Hartmann wird Partner in Zürich, Jan Maser kommt in gleicher Position nach Düsseldorf, und Markus Held wird Principal in München.



Maser kommt von Helbling Business Advisors, wo er zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung war. Zuvor war er als Senior Manager für PwC tätig. Maser wird von Düsseldorf aus für Roland Berger arbeiten und sich auf den Bereich Restrukturierung sowie auf strategische Neuausrichtungen von Unternehmen konzentrieren. Sein Branchenfokus liegt auf der Automobil- und Zuliefererbranche, bei Helbling war er als „Head of Automotive“ für die internationalen Aktivitäten in diesem Bereich zuständig.