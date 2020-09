APAS wehrt sich gegen Vorwürfe im Wirecard-Skandal

Auch die Finanzaufsicht Bafin oder das Bundeswirtschaftsministerium hätte man nicht informieren müssen, so die APAS. Die Deutsche Prüfstelle für Rechungslegung (DPR) erwähnt die APAS in ihrer Stellungnahme nicht, doch es scheint, als hätte es auch hier keinen Informationsaustausch gegeben. Tatsächlich kontrolliert die APAS nicht die Richtigkeit der Bilanzen, sondern die Arbeit der Prüfer – trotzdem stellt sich die Frage, warum sie so einen Hinweis von EY, der für dir Richtigkeit der Bilanz von Bedeutung war, nicht mit der DPR oder der Bafin besprochen hat.