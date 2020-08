Hat die APAS rechtzeitig gegen EY ermittelt?

Im Bilanzskandal bei Wirecard ist nun ein weiterer Akteur in den Fokus gerückt: Die Abschlussprüferaufsichtsstelle APAS, die die Arbeit von Wirtschaftsprüfern kontrolliert. Wie nun bekannt wurde, hat sie ein förmliches Berufsaufsichtsverfahren gegen Wirecards Abschlussprüfer EY eingeleitet. Darüber berichtete zunächst das „Handelsblatt“, die APAS hat diese Information auf Nachfrage von FINANCE bestätigt.



Demnach untersucht die APAS sämtliche Jahres- und Konzernabschlussprüfungen durch EY ab dem Jahr 2015 „auf die Einhaltung der gesetzlichen und berufsrechtlichen Vorgaben“. Der zeitliche Rahmen, in dem die APAS Prüfungen rückwirkend durchführen darf, ist auf fünf Jahre begrenzt.



Wie jetzt bekannt wurde, hat die Aufsicht schon im Oktober 2019 Vorermittlungen aufgenommen, nachdem die „Financial Times“ über Scheinumsätze bei Wirecard berichtet hatte. Anfang Mai – nach Veröffentlichung des Berichts durch die Sonderprüfer von KPMG – wurde das Vorermittlungsverfahren in ein förmliches Berufsaufsichtsverfahren überführt. Mitte Juni verweigerte EY Wirecard das Testat, weil keine ausreichenden Belege für 1,9 Milliarden Euro aufgefunden werden konnten. Kurz darauf meldete der Zahlungsdienstleister Insolvenz an.