Wirecard-Skandal: APAS ignorierte Warnhinweise von EY

Trotzdem sah sich der Prüfer scheinbar gezwungen, einen Hinweis an die APAS zu geben. Doch diese ist daraufhin erst einmal nicht tätig geworden, wie in der Sitzung des Finanzausschusses bekannt wurde. „Die APAS hat bestätigt, dass EY im Hinblick auf die Bilanz 2018 auf unerklärliche Vorfälle bei Wirecard in Singapur hingewiesen hat. Die APAS ist aber nicht gegen EY vorgegangen, weil sie die Meldung für ein regionales Problem gehalten hat“, zitiert die „Berliner Zeitung“ FDP-Finanzpolitiker Florian Toncar. Es drängt sich die Frage auf, wie sinnvoll eine Aufsicht ist, die sich scheinbar vor allem nur um inländische Bilanzungereimtheiten kümmert – schließlich sind viele deutsche Konzerne auch im Ausland tätig, wo es entsprechend auch zu Bilanzmanipulationen kommen kann.